Las otras listas de Schindler: 10 historias que encenderán tu corazón

La historia de Oskar Schindler, que salvó a 1.200 judíos del holocausto es la más conocida de todas gracias al cine. La oscarizada película que dirigió Steven Spielberg en 1993 ayudo mucho a que fuera así, pero no es la única historia de alguien que ayudo a salvar judíos de los nazis ni siquiera es la que tiene mayores cifras. Tantos son los nombres de grupos de personas o individuales que ayudaron a judíos a escapar del holocausto nazi durante la II Guerra Mundial que mencionarlos a todos en única noticia es algo practicamente impossible. El estado de Israel usa el termino "Justos entre las naciones" para reconocer y conmemorar a aquellas personas que prestaron ayuda de manera altruista y singular a las víctimas del holocausto. Todos conocéis la historia de Schindler pero aquí os contamos la historia de otras diez personas a las que Hollywood podria hacerles una película y que harán que se te encoja el corazón.Wallenberg, proveniente de una buena e influyente familia, fue un diplomático sueco. Durante la Segunda Guerra mundial se convirtió en un héroe al correr numerosos riesgos para salvar la vida de judíos húngaros. Llegó a salvar a alrededor de 100.000 personas. Tras la entrada del Ejército Rojo en Budapest, fue arrestado por los soviéticos que aseguraban que este era un espía del Office of Strategic Services. Acabo muriendo aún bajo custodia, según aseguraron las autoridades, pero este hecho hasta el día de hoy es un misterio. Muchos aseguraron haberlo visto años después.Lutz, suizo y vice-cónsul en Budapest hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Se le atribuyen aproximadamente la salvación de 62.000 judíos. Gracias a muchas de sus acciones, la mitad de la población judía pudo sobrevivir. Trabajó sin descanso para impedir la muerte de personas inocentes. Él no fue deportado, ni arrestado. Murió en Berna, Suiza, en 1975.Karadja, era un rumano multidisciplinar. Fue diplomático, abogado, bibliógrafo, bibliófilo y hombre de honor de la Academia Rusa. Provenía de una familia aristocrática y se regía constantemente por los principios humanos. Nunca desistió en el intento de defender a rumanos que se encontraban en el exterior. Consiguió nada más y nada menos que alrededor de 51.000 personas no fueran deportadas.Slawik, fue un político polaco que ayudó a salvar a más de 30.000 refugiados polacos, incluyendo la cantidad de 5.000 judíos. Su táctica fue entregar a cada uno de ellos pasaportes falsos con asignación católica. Tuvo un final catastrófico, ya que murió ejecutado junto a algunos compañeros activistas.Sugihara, sirvió al Imperio de Japón como vicecónsul en Lituania. Puso en peligro la vida de su familia por ayudar a los refugiados. Durante la Segunda Guerra Mundial, ayudo a más de 6.000 judíos, entregándoles visados para que pudieran viajar al territorio japonés. Murió a causa de una enfermedad en 1986.Foley, era británico y miembro del Servicio Secreto de Inteligencia. Como agente de control de pasaportes, se saltó las reglas para ayudar a miles de familias judías a huir de la Alemania nazi, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.Briz, llamado el Ángel de Budapest, era un diplomático español que salvo la vida de más de 5.000 judíos húngaros durante el Holocausto. Fue otro héroe más, que consiguió ayudar a tantas personas, entregándoles pasaportes españoles. El Gobierno de nuestro país le concedió siempre su consentimiento. En sus actividades de ayuda a judíos contó con la ayuda del comerciante italiano Giorgio Perlasca.Shan, diplomático chino en Viena, arriesgó su vida durante la Segunda Guerra Mundial. El por qué radica en la salvación de más de 3.000 judíos. Comenzó a emitir visados por doquier para que los judíos pudieran salir del país y sobrevivir a la guerra. Los datos registrados datan una cifra de tres mil judíos salvados, pero probablemente fueran muchos más.Sendler, o también conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia, fue una enfermera y trabajadora social polaca. Entregada a la religión católica, salvó a más de 2.500 niños judíos del Holocausto. Los sacaba en ambulancias como víctimas de tifus, pero no tardó mucho en usar otro tipo de elementos como sacos para conseguir sacarlos al exterior. Cualquier cosa para ella era una vía de escape. Falleció en Varsovia con 98 años.Británico, pero de origen judío, Winton consiguió salvar a alrededor de 669 niños de la Alemania nazi antes de la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Decidió crear una oficina improvisada en la habitación del hotel donde se hospedaba para construir planes que salvaran a los niños judíos de los campos de refugiados. Años más tarde la BBC le reunió con muchas de las personas a las que salvó la vida