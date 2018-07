Las emotivas y empáticas tarjetas de Emily McDowell para enfermos de cáncer

Emily McDowell es una artista famosa por sus divertidas e ingeniosas postales. Recientemente McDowell, una superviviente de cáncer, llevo su arte un paso más allá con esta colección de postales empáticas pensadas para personas que estén sufriendo graves enfermedades.

cancer1 | Liopardo

cancer2 | Liopardo

cancer3 | Liopardo

"La parte más difícil de mi enfermedad no fue perder el pelo o que el dependiente de alguna tienda me llamara señor" explica McDowell en su blog. “Lo peor fue la soledad y el aislamiento que sentí cuando muchos de mis amigos y familiares no sabían que decir o decían cosas que estaban mal y dolían sin darse cuenta”, sentencia.

cancer5 | Liopardo

cancer6 | Liopardo

cancer4 | Liopardo

Ahora McDowell espera que estas postales ayuden a evitar esos errores y esas conversaciones embarazosas. Ella fue diagnosticada con linfoma de Hodgkins con sólo 24 años y cuenta que las tarjetas que algunos amigos le llevaron durante su enfermedad con chistes sobre quedarse calvo o perder un pecho no le hicieron ninguna gracia, por eso decidió crear esta colección con mensajes mucho más empáticos, realistas y positivos. http://emilymcdowell.com/