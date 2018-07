Las dulces ilustraciones sobre el vínculo especial entre padres e hijas que todo el mundo está compartiendo

vinculopadrehija | Liopardo

La joven pintora Snezhana Soosh ha creado en su Instagram una colección de preciosas pinturas en acuarela que narran el vínculo especial entre un padre y una hija. Un padre dedica su vida a proteger, cuidar y querer a su hija. Estas adorables imágenes normalizan los roles que padres y madres deberían tener en una sociedad igualitaria. Desde hace unos días se están viralizando mucho en todas las redes sociales donde todo el mundo alaba el trabajo de la artista. Todos aquellos que seáis padres de una niña, seáis hombres o mujeres, seguro que os sentís identificado con más de una de estas imágenes. 1. Niña de papa 2. Caminando alto por encima del mundo 3. Duerme tranquila mi pequeña que yo estoy aquí 4. Siesta 5. Tomándonos lavar en serio 6. Cama de matrimonio 7. Hora del té 8. Marionetas 9. No le gusta cuando me voy de viaje 10. Ajedrez 11. Gran ciervo, pequeño ciervo 12. Detectives 13. Se durmió agarrandome la mano 14. Hoola Hoop 15. Escondite 16. Algunas cosas asustán per todavía es pronto

