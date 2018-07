La realidad que no se ve en las redes dos meses después de ser atacada con ácido

La joven musulmana de 21 años Resham Khan, sufrió junto a su primo un ataque en el que arrojaron ácido en su cara mientras celebraba su cumpleaños. Todo ocurrió hace dos meses en la ciudad de Londres, considerado como un "delito de odio".

Resham quiso compartir en su página de Twitter lo que había sucedido en realidad: "El dolor era insoportable mientras intentaba cerrar la ventanilla del coche. Estuvimos así 45 minutos sin que llegara una ambulancia". Lo curioso es que lucía como si no hubiera ocurrido nada en sus redes sociales y la gente se sorprendió de la pronta recuperación. La imagen que más llamó la atención fue una en la que aparecía celebrando una de las fiestas más comunes en el mundo islámico, la Fiesta del Sacrificio. Aparecía de perfil y sin rastro del accidente en su piel.

Sin embargo, Resham confesó que no es tan fácil como parece. Un día decidió sentarse durante horas y hacerse una máscara de maquillaje. Aunque no suele aplicarse pintura muy a menudo porque a veces le produce dolor en determinadas zonas, a veces se echa varias capas base y corrector en las partes más abultadas. Sin embargo, hay marcas permanentes en su cuerpo que cubre con maquillaje pero es una tarea ardua y que lleva mucho tiempo. Fue a partir de ese momento cuando decidió mostrar imágenes de su rostro sin pintura acompañadas de declaraciones tan sinceras como esta: "Adoro los cumplidos, pero no puedo pretender ser alguien que no soy". Para demostrarlo, anunció en su Twitter que había una serie de imágenes en su blog donde se puede apreciar que nada es lo que parece. Con ello quiso sincerarse con sus seguidores no solo con palabras, sino con hechos.