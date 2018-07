La reacción de este abuelo cuando su hijo le dice que tiene 98 años no tiene precio

Este hombre, de 98 años, que se ha hecho muy popular en YouTube y redes sociales por la reacción que tuvo al enterarse de su edad. Lo hizo cuando su hijo le preguntó, mientras le grababa, qué edad creía que tenía. El hombre, que se ve mayor, pero no tanto, respondió que 79 años, pero se había quedado bastante corto. Su hijo fue diciéndole que fuera sumando años hasta que llegó a los 98. En ese momento la cabeza del anciano estalló en asombro. "¡Y un carajo!", respondió con sinceridad y casi sin pensarlo mucho. "No tengo 98 años. Santo cielo, ¿cómo me hice tan viejo tan rápido?". Así fue su reacción:

En el vídeo se confirma que su protagonista nació en el año 1919 y que este es el verano en que soplará 99 velas en la tarta. Él aún sigue sin poder creerlo.