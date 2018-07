La preciosa carta de una niña de 10 años a su nuevo compañero que emigró de México

Una niña estadounidense de buen corazón decidió evitar que un nuevo compañero de su colegio proveniente de México se aislara debido a que no conocía el idioma de su nuevo lugar.

La niña de 10 años, llamada Amanda Moore, se dio cuenta de que el recién llegado Rafael Anaya se encontraba casi siempre solo en el colegio porqué todavía no sabía hablar bien inglés, por lo que decidió usar la aplicación de Google Translate de su smartphone para redactar una carta en español en la que invitaba al muchacho a pasar el tiempo con ella y a hacerse amigos. Liopardo | Liopardo "Rafael: me gustaría que te sentaras conmigo. Búscame y te mostraré dónde me siento. Podemos colorear o simplemente contarnos historias de miedo. Gracias por tu tiempo. Amanda." Liopardo | Liopardo Su madre ha explicado a ABC News que tras la carta su hija y Anaya se han hecho amigos y no paran de jugar juntos. La protagonista de esta historia, Amanda Moore explico a CBS que “Sólo creo que nadie debería estar solo. Todos deberían tener amigos”.