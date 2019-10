Desesperada y tras mucho pensarlo la estadounidense Jennifer Salfen-Tracy publicó en su página de Facebook dos impactantes fotografías de su hijo, Cody Bishop. Entre ellas han transcurrido siete meses y se puede ver los devastadores efectos que la heroína y la metanfetamina han tenido en su hijo.

Cody, de 26 años, se graduó de secundaria en el 2011 y era un atleta con una vida normal. No obstante tras poco más de medio año de adicción su pasado como deportistas ha desaparecido y sólo queda el horror de las drogas.

La cara de la heroína y la metanfetamina es una realidad para muchas personas y familias en este mundo de hoy. Esto puede ser largo, así que me disculpo. Para mi familia y amigos que me conocen, saben que mi hijo mayor, Cody Bishop, sufre de adicción", dice Salfren-Tracy en la publicación.

"Dudé en compartirlas, pero muchas personas me preguntan cómo van las cosas, así que siento que debería compartir. He aprendido a lo largo de este camino que muchas personas y familias se enfrentan el mismo dolor de corazón pero simplemente no hablan de ello".

La madre, que, según el Daily Mail, es residente de Wentzville, Missouri, decidió compartir la publicación que se ha vuelto viral tras ser compartida más de 70. 000 veces.

"Este es un problema real en nuestro mundo hoy en día que necesitamos unirnos y centrarnos en arreglarlo en lugar de que el gobierno se preocupe y gaste todo su dinero en tirarse unos a otros debajo del autobús", pide la desesperada madre.

VER MÁS: Lo más bonito que verás hoy