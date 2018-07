La inspiradora foto de una mujer y una niña que prueban que no necesitas brazos para abrazarte

Liopardo | Liopardo

Esta inspiradora foto se está volviendo viral y tiene un potente mensaje detrás. Aunque no tengas brazos puedes conseguir todo lo que te propongas en la vida, es cuestión de voluntad. Miles de personas están compartiendo la historia de cómo la pequeña Ruth Evelyn Pranke conoció a la piloto Jessica Cox. Karlyn Pranke, madre de la pequeña, quería que su hija de tres años conociera a Jessica Cox para ver lo lejos que se puede llegar en la vida aunque no tengas brazos. Jessica Cox es una oradora motivacional que nació sin brazos y Pranke se enteró en la semana 20 de embarazo que su hija nacería sin brazos también. "Descubrí a Jessica a través de internet y desde entonces ha sido una gran inspiración para mi ver las cosas que ha conseguido superando su discapacidad" explica Karlyn que añadía, "Quería que mi hija viera todo lo que Jessica puede hacer sin brazos". Después de hablar con ella en Facebook, Karlyn y su hija viajaron para ir a la premiere de "Right Footed", un documental sobre la vida de Jessica Cox y como se convirtió en la primera piloto sin brazos de la historia. Liopardo | Liopardo Cox cuenta que una de las preguntas que más le hace la gente es ¿Cómo abrazas?, "Esa foto demuestra que no tienes que tener extremidades para abrazar, fue un momento muy especial". "Cuando conozco a un niño sin brazos siento que estoy ayudándoles al enseñarles todo lo que pueden hacer. Les estoy dando la sensación de que todo irá bien en su vida".