La increíble historia del pueblo que planta 111 árboles cada vez que nace una niña

Existen diferentes culturas que tienen ciertas tradiciones cuando nace un niño pero ninguna es comparable a lo que hacen en el pueblo indio de Piplantri. Mientras que en algunas partes de India, muchos futuros padres todavía confiesan preferir hijos hombres, no ocurre lo mismo en la aldea Piplantri en el estado occidental de Rajasthan, están rompiendo esta tendencia al celebrar el nacimiento de cada niña de una forma que beneficia a todos. Por cada niña que nace, la comunidad se reúne para plantar 111 árboles frutales alrededor de la aldea en su honor. Esta tradición única la inició el antiguo líder de la aldea, Shyam Sundar Paliwal, quien planto 11 árboles en honor a su hija que había fallecido a una edad temprana. Pero plantar árboles es solo una de las formas en las que esta comunidad está celebra el nacimiento de sus hijas. The Hindu explica en un artículo que los aldeanos también juntan alrededor de $380 euros por cada niña y lo depositan en una cuenta para ella. Los padres de la pequeña contribuyen 180 euros y el resto lo ponen los vecinos. "Pedimos a los padres que firmen una declaración jurada prometiendo que no la harán casarse antes de la edad legal, que la enviarán al colegio de forma regular y que cuidarán de los árboles plantados en su nombre", dice Paliwal. A lo largo de los últimos seis años, a medida que la población ha aumentado, los aldeanos en Piplantri han plantado casi 250.000 árboles, un espectacular bosque que ilumina el futuro de los nuevos habitantes de la aldea.