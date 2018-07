La increíble historia de un niño adoptado y su abuelo a los que les falta una mano

Doug y Lesley Facey son un matrimonio que llevaba tiempo queriendo adoptar. Desde 2012 se han encontrado con muchas dificultades legales hasta que por fin pudieron ver una foto de su nuevo hijo Kirill. El niño, de cuatro años, nació en Kazahkstan sin su mano derecha. Casualmente, esa es la misma que le falta al padre de Doug y nuevo abuelo del pequeño. "No podía decirle que no a este niño cuando yo me he criado con una persona con la misma dificultad y ésto nunca me ha molestado ni le ha impedido a él hacer absolutamente nada", afirma Doug. Hace pocos meses, la pareja por fin pudo encontrarse con su hijo, cuando fueron a recogerle a su orfanato de Karaganda

KirillChris4 | Liopardo

Antes de ser adoptado por su nueva familia, Kirill había sido rechazado en numerosas ocasiones por lo de su mano. Incluso el juez, durante el proceso de adopción, les preguntó al matrimonio si estaban seguros de adoptar a un niño al que le falta una mano. La respuesta del padre fue: "este niño no tiene nada malo. Le falta una mano, pero no considero que por ello esté incapacitado para nada".

KirillChris5 | Liopardo

Una vez acabado el papeleo, la familia al completo viajó hasta su casa para encontrarse con el resto de la familia. Ahí fue donde Kirill conoció a Chris, su abuelo. Tal y como aseguran los padres, el encuentro fue sencillamente perfecto.