La increíble historia de superación de cómo un heroinómano que vivía en la calle le dio la vuelta a su vida y se convirtió en millonario

Hace 13 años Khalil Rafat no tenía casa y era un adicto a la heroína que vivía en el peligroso barrio Skid Row de Los Ángeles, pesaba 50 kilos y estaba cubierto de úlceras. Pero su increíble historia de superación, que ha contado en su libro "I Forgot To Die", muestra cómo consiguió darle la vuelta a su vida y terminó convirtiéndose en el dueño de la cadena de zumos SunLife Organics. Rafat se mudó a los Ángeles a principios de los 90 para trabajar en un negocio de venta de coches. Su vida giró al infierno cuando empezó a vender drogas y acabó probando la heroína. Su vida entro en una espiral destructiva que termino en 2001 cuando se metió una sobredosis a propósito en una fiesta en Malibu. Dos años después había pasado un tiempo en la cárcel del condado de Los Ángeles y vivía en las calles. "Toqué el fondo de los fondos. No podía llegar más bajo", ha asegurado. Pero fue en las calles donde Rafati se volvió sobrio, dejó las drogas y empezó a tomar control de su vida. Una vez volvía a tener una casa, un trabajo y una vida fundó la Riviera Recovery, un lugar para que adictos y alcohólicos en proceso de recuperación pudieran vivir de forma temporal. Pero todo cambió cuando un amigo le introdujo en el mundo de los zumos y los superalimentos. Empezó a hacer sus propios smoothies y a vendérselos a sus pacientes. "Mi intención era rejuvenecer y dar la fuerza necesaria a los pacientes", explicó a The New York Times . Pero sus smoothies no sólo gustaron a los pacientes de su clínica, eran tan deliciosos que muchos residentes de la zona de Malibú empezaron a comprarlos. "Mucha gente de fuera venía a Riviera Recovery sólo para probar mis smoothies. Era bastante embarazoso ya que esa gente no formaba parte del programa de Rivera Recovery", explica Rafati que decidió entonces abrir su primera tienda de zumos, SunLife Organics. El negocio fue tan bien que ahora es millonario y tiene una cadena de seis tiendas de zumos en diferentes lugares de Los Ángeles. Además nunca se ha olvidado de su pasado y por eso en sus tiendas trabajan personas que están saliendo del mundo de las drogas y que necesitan una oportunidad como la que el buscaba hace 13 años.