La historia de amor de este matrimonio que lleva 65 años casado te hará llorar

John cuenta la historia de su matrimonio desde una camilla de un hospital aquejado de problemas de corazón. Hace 70 conoció a su mujer Iris. Él era ingeniero de telefonía y ella operadora de teléfonos. "Entré en la sala de conexiones y vi a esa buena pieza caminando por la sala, con su pelo flotando y me dije: esta es la mujer para mí", contaba John. Su mujer está en la primera fase de la enfermedad de Alzheimer, esa incurable enfermedad que afecta al cerebro de quien la sufre. A pesar de todo, de sus enfermedades, John asegura sentirse agradecido porque han vivido una buena vida juntos. “Si volviera a vivir mi vida entera otra vez, querría que ella fuera mi compañera”, afirma John.

