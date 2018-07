La emocionante reacción de un niño sordo al escuchar música por primera vez

Jace Lee tiene cuatro años y hasta ahora no había experimentado la sensación de escuchar música en su vida. Lo hizo por primera vez tras la victoria de los Dallas Mavericks, cuando un grupo de música que tocaba para animar a la afición le llamó la atención y no dudo en acercarse atraído por la melodía. Sus padres le habían llevado a ver su primer partido de baloncesto y no se esperaron la reacción de su pequeño.

Jace perdió la audición cuando tenía 2-3 años. El diagnóstico confirmó una sordera severa después de realizarle dos pruebas de respuesta auditiva cerebral. Debido a ello, en septiembre del 2017 recibió un implante coclear con el que está experimentando nuevos sonidos y nuevas sensaciones cada vez más fuertes.