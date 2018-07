La emocionante reacción de este hombre tras 10 años sin ver a su madre

Diez años son los que llevaba Jeffrey sin ver a su hermano ni a su madre. Sin embargo, tras una larga espera el reencuentro ha sido realmente entrañable. No puedes perderte cómo reaccionó Jefrrey cuando ambos aparecieron por sorpresa en su casa. Con ayuda de su mujer, su hermano y su madre pudieron preparar el magnífico plan. Su hermano llegó desde Florida, mientras que su madre había recorrido unos cuantos kilómetros más, ya que volvía desde Gabón, África. Cuando Jeffrey abrió la puerta de su casa, se encontró primero con su hermano, y como un loco comenzó a saltar de alegría. La madre esperaba escondida detrás de la pared, aunque unos segundos más tarde aparece para sorprender a su hijo. Liopardo | Liopardo Si al ver a su hermano se volvió loco, imagina con su madre. Se tiró al suelo y empezó a llorar, sin ni siquiera poder salir de su boca otras palabras que no fueran “mamá, mamá”. Se trata de un momento conmovedor que no puedes perderte, por eso te dejamos con el vídeo que durante estos últimos días se ha convertido en viral por las redes.

"Amo a mi esposo y su enorme corazón. También a mi nueva familia", escribía su mujer en su cuenta personal de Facebook.