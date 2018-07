La desbordante reacción de este niño al enterarse de que va a ser adoptado conquista Internet

Después de pasar 832 días en un centro de adopción, la cara de Michael Brown tras conocer que finalmente ha sido adoptado no puede ser más feliz. Liopardo | Liopardo En febrero de 2015 Michel tenía 18 meses, conoció a la que era su tercera familia de acogida, una familia formada por Tara Montgomery y sus dos hijas. El plan original era que fuese una adopción temporal y pudiese reencontrarse con su madre biológica pero esto finalmente no sucedió, ella perdió totalmente la custodia de su hijo y este quedó en condiciones de adopción. Tara, madre soltera, es de esas personas a las que les gusta ayudar a los demás y especialmente a los niños en esperas de adopción, para hacerles más llevadero el proceso. "Como madre soltera, no estaba interesada en adoptar", aseguro al Huffington Post, un punto de vista que cambió cuando apareció Michael en su vida.

El 20 de diciembre de 2016, Tara Montgomery adoptó oficialmente a Michael en Phoenix. Dezhianna Brown, una de sus hermanas adoptivas, compartió en Twitter esos bonitos sentimientos reflejados en una serie de fotografías que terminaron conquistando los corazones de Internet.