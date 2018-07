La conductora del autobús escolar escribió esta emotiva a los padres de dos niños por su comportamiento

Los padres saben que si su hijo llega a casa con una nota del colegio no suele ser por un buen motivo. Normalmente significa que tu pequeño ha estado haciendo algo malo o se ha metido en algún lió. Cindy Clausen es la conductora del autobús escolar #50 en Princeton, New Jersey. Recientemente envió una nota a los padres de dos hermanos que viajan en su autobús por un motivo emocionante y la nota se ha vuelto viral siendo compartida más de 3.000 veces en la página de Facebook Love What Matters. Liopardo | Liopardo Al parecer hay un niño en su autobús llamado Jackson que tiene una pequeña incapacidad que hace que no pueda andar bien. Este chico no tenía amigos y la gente se reía de el hasta que aparecieron Annaliese y Jorge, dos hermanos que se sientan con el, juegan y hacen que su viaje al colegio este lleno de risas. Además ayudan a Jackson a llevar su mochila y por eso la conductora del autobús Cindy Causen decidió escribirle una nota a los padres de estos niños diciéndoles lo geniales y especiales que son. En un mundo lleno de noticias negativas y en el que todos resaltan siempre lo negativo da gusto leer historias positivas y como hay gente que agradece y alaba un buen acto cuando lo ve.