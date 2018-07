La carta de unos profesores dedicada a los padres que todos deberían leer

Una supuesta carta escrita por profesores y dedicada a los padres de los alumnos de un colegio esta circulando por todas las redes sociales desde hace unas semanas. La carta pretende concienciar a los padres para que no se centren tanto en las notas de sus hijos: ""Obtener buenas o malas calificaciones no define nuestra inteligencia, no tiene que quitarnos la confianza en nosotros mismos y mucho menos la dignidad".

"Estimados padres El semestre de sus hijos está próximo a terminar y las notas finales están pronto a ser reveladas, sé que están ansiosos por saber su desempeño, pero recuerden que entre todos nuestros estudiantes hay algunos artistas que no necesitarán comprender mucha Matemática, empresarios que no se preocuparán mucho de la Historia o Filosofía, músicos cuyas calificaciones en Química tal vez no serán las mejores, deportistas cuyas aptitudes físicas serán muy importantes en su disciplina. Si su hijo no consigue las mejores notas no le quite la confianza en sí mismo, ni su dignidad. Dígale que está bien, que solo son notas, que aún así están hechos para cosas grandes en la vida, no les quiten sus sueños y talentos; hagan esto y vean a sus hijos conquistar el mundo. Obtener buenas o malas calificaciones no define nuestra inteligencia, no tiene que quitarnos la confianza en nosotros mismos y mucho menos la dignidad".