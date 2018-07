La carta de una niña gallega de 12 años a la vida que todos deberíamos leer: "No se te ocurra quitarme la sonrisa"

María Rey es una niña de 12 años que se presentó el pasado noviembre al Certamen de Carta de Amor del Concello de Ourense. La carta que escribió, en gallego, estaba dedicada a la vida y terminó ganando el primer premio. Se trata de un mensaje de esperanza frente al odio, el bullying y la perdida de la inocencia que llega cuando te acercas a la adolescencia. María es estudiante del I.E.S. Eduardo Blanco Amor de Ourense., la niña de gafas que sale junto al alcalde en la entrega de premios.

En su carta María relata como antes era completamente feliz pero en los últimos tiempos la vida le ha estado enseñando su cara más dura, una cara que no conocía. Pero acaba su misiva con un mensaje de esperanza “acabo esta carta con una sonrisa, mi sonrisa de siempre, con la que vivo”. Liopardo | Liopardo Ourense 13 de noviembre de 2017 Querida, apreciada y estimada Vida: Me dirijo a ti porque tengo una duda. ¿Y quién mejor que tú para preguntarte? Tú ya me conoces, no tengo que presentarme. Ojalá te conociera a ti igual de bien. Vida, yo antes era completamente feliz, hace unos años sobre todo, aunque tampoco tengo tantos... Tú no me avisaste de cómo eras, solo me mostrabas tu cara divertida: llena de sonrisas, del cariño de los míos, de noches tranquilas y amaneceres alegres... Pero Vida, de pronto me enseñaste otra cara. ¿Por qué? ¿Qué pasó?". Ahora estás llena de desprecios, de egoísmo y de desilusiones. De críticas, de comparaciones, de burlas... De noches con pesadillas y de días intranquilos. Vida, a veces te veo injusta, pero algo haría yo. Bien sabes que con 12 años la cabeza anda metida en un barullo de cosas. Quiero pedirte, Vida, que sigas enseñándome la otra cara. Yo te quiero y me gusta vivirte y disfrutarte. Pero a veces es bien difícil... Aun así te doy las gracias por todo lo que me ofreces, por cada cosa que me descubres, por la fuerza que me das y por poder estar junto a los míos. Que me entienden, que me quieren... Vida, acabo esta carta con una sonrisa, mi sonrisa de siempre, con la que vivo. Besos, Cucunmery PD. No se te ocurra quitarme la sonrisa, me la diste el primer día y la voy a tener hasta el último. FUENTES: El Faro de Vigo