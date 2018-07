Invitarón a toda la clase al cumpleaños de su hijo menos a un niño con síndrome de down. Su madre escribió esta poderosa carta

Una madre descubrió que su hijo no había sido invitado a una fiesta de cumpleaños de un compañero de su clase. Los padres del cumpleañero habían invitado a todos los niños de la clase salvo a él, por tener síndrome de down. Esta madre, de nombre Jennifer Kiss-Engele, decidió escribir esta emocionante carta abierta en su Facebook dirigida a la madre del niño del cumple. La carta, publicada en usmagazine.com dice así:

"Una carta abierta a la madre que pensó que estaba bien invitar a toda la clase al cumpleaños de su hijo salvo al mío... Comparto esto porque creo que es una lección que sirve a todo el mundo, y estoy tratando de educar y concienciar más. Hola, Sé que no nos conocemos bien, pero mi hijo Sawyer y el tuyo están en la misma clase. Entiendo que su hijo haya enviado invitaciones de cumpleaños a toda la clase salvo a Sawyer, que no estaba invitado. Y también entiendo que esto no fue un descuido por su parte, que era una decisión deliberada la de no incluir a mi hijo. Quiero que sepas que no esperamos que inviten a Sawyer a todas las fiestas de cumpleaños. De hecho, cuando Sawyer celebró su cumpleaños el año pasado invitamos a algunos pocos amigos íntimos, como queríamos que fuera por estar tan cerca las fiestas de Navidad. Pero este no es tu caso. De hecho, has invitado a los 22 niños de la clase excepto a mi hijo. Una madre escribe una carta tras la exclusión de su hijo de una fiesta por tener Síndrome de Down Sé que no es porque sea malo, porque no puede haber un niño más feliz. Sé que no es porque no sea un niño divertido, porque tiene un gran sentido del humor y su risa es muy contagiosa. Y no es porque su hijo y el mío no se lleven bien, porque varias veces Sawyer lo ha nombrado den casa. La única razón por la que decidió que estaba bien no invitar a mi hijo es porque tiene síndrome de down. Siento que no estés informada, puede que asustada o insegura de lo que significa tener Síndrome de Down. Sé que si hubieras sabido más sobre Síndrome de Down nunca hubieras tomado esa decisión. No estoy enfadada contigo. Más bien pienso que es una oportunidad de que conozcas mejor a mi hijo. Mira, tener Síndrome de Down no significa que no quieras tener amigos. No significa que no tengas sentimientos. No significa que no quieras ir a las fiestas de cumpleaños. Las personas con Síndrome de Down quiere las mismas cosas que tú y yo queremos. Quieren tener relaciones más cercanas, quieren sentirse amados, quieren contribuir, quieren tener vidas que sirvan y quieren ir a fiestas de cumpleaños. Puede que a mi hijo sea más difícil entenderle a veces. Pero la risa y el amor que tú compartes no necesita de ninguna interpretación. Quiero que sepas que yo era como tú. Yo estaba asustada, insegura y desinformada sobre el Síndrome de Down antes de tener a mi hijo. Estaba muy preocupada porque mis demás hijos no fueran capaces de conectar con él de la misma manera que otros hermanos hacen.Pero estaba equivocada. De hecho mis hijos son mucho más cercanos de lo que otros hermanos son. Tener un hermano con Síndrome de Down les ha ayudado a moldearse y crecer como individuos compasivos que saben que justo por ser un poco diferente a los demás, eso está bien. No tienen miedo de ayudar cuando alguien se pelea. Y no tienen miedo de acercarse a alguien a quien no acaban de entender. Al contrario, han recibido mucho amor y gracia al tener a sus hermanos como los mejores amigos. Puede que estés peleándote con las palabras que le dices a tu hijo porque tu hijo no quería que mi hijo acudiera a la fiesta de cumpleaños. Puede que hayas dejado que decidiera tu hijo que estaba bien dejar solo a una persona. Sé que puede resultar difícil educar a nuestros hijos sobre algo que ni nosotros mismos entendemos. Yo también me peleo. Pero esta es una gran oportunidad y una lección de vida para tener con tu hijo. Recordarán el tiempo en el que sus padres les decían que no estaba bien discriminar a nadie. Sé que quiere las mismas cosas para su hijo que yo para el mío. Como padres, queremos que nuestros hijos gusten, que tengan amigos y que no sean dejados de lado. Y hacemos esto poniendo ejemplos nosotros y animando a nuestros hijos a tomar decisiones que quizá aún no estén preparados para ello. Pero un día mirarán atrás con entendimiento y con el conocimiento que tú has compartido con ellos. Estoy segura de que si se anima un poco a tu hijo, éste puede desarrollar una verdadera amistad con mi hijo. Solo cuando ha ocurrido esto me he dado cuenta de que Sawyer no ha sido invitado a ninguna fiesta de cumpleaños el pasado año. Los niños van teniendo una edad en la que normalmente invitan a unos pocos amigos a sus fiestas y que ellos no hacen el corte. Otros padres que conozco con hijos con Síndrome de Down comienzan el curso escolar educando sobre el Síndrome de Down, cosa que yo no hago. Siempre será Sawyer para mí y nunca he tenido la necesidad e hablar a la clase sobre Síndrome de Down hasta ahora. He dejado pasar un año sin educar a las familias. Tal vez, si lo hubiera hecho, no estaríamos en estas. Me he dado cuenta de que mi responsabilidad como madre y defensora es educar más a las familias sobre qué es el Síndrome de Down y que hay más parecidos que diferencias. Ahora sé lo importante que es hablar de ello y es algo con lo que me he comprometido a hacer un mejor trabajo. Por favor, que sepas que estoy aquí para hablar si a ti te gusta. Puede que sea una 'mamá oso' pero no doy miedo.Reconozco que todos cometemos errores, y al final del día, creo que los dos podríamos haberlo hecho mejor. Gracias, Jennifer (mamá de Sawyer)”