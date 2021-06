"Gracias por quedarte": Un hombre con Alzhéimer le propone matrimonio a su mujer tras olvidarse de que estaban casados

Más información Los 55 perros más virales de Internet

Una pareja de Connecticut se ha dicho "Sí, quiero" por segunda vez en una ceremonia emotiva que el novio nunca recordará, pero que la novia nunca olvidará-

Desgraciadamente la enfermedad de Alzheimer ha robado la mayoría de los recuerdos de Peter Marshall, pero una cosa que no ha olvidado es cuánto ama a su esposa, incluso si no sabe su nombre, según explica NBC New York.

Peter y su esposa, Lisa, han estado casados ​​durante 12 años. Pero ahora Peter, de 56 años, se encontra luchando contra la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano que le diagnosticaron hace unos años. La enfermedad ha hecho que no recuerde su boda con Lisa pero si sabe que la ama.

En diciembre pasado, Peter tuvo un momento de claridad. La pareja estaba viendo una boda en la televisión, cuando dijo: "Hagámoslo". Lisa no sabía cómo responder.

"Dije, '¿Hacer qué?' Y señaló la televisión, la escena de esta boda y le dije: '¿Quieres casarte?' Dijo que sí y tenía una gran sonrisa en su rostro ", dijo Lisa. "Él no sabe que soy su esposa. Solo soy su persona favorita".

Peter volvió a enamorarse y eligió a Lisa, de nuevo."Soy la chica más afortunada del mundo. Puedo hacerlo dos veces", dijo Lisa, secándose una lágrima del ojo.

Su hija es organizadora de bodas y eventos. Ella corrió la voz e innumerables proveedores ofrecieron sus servicios, de forma gratuita.

"Fue tan perfecto. No podría haber soñado con un día mejor. Fue tan mágico", dijo Lisa. "No recuerdo haberlo visto tan feliz durante tanto tiempo. Estaba tan feliz".

La enfermedad de Peter progresa rápidamente, tanto que ya no recuerda la ceremonia de renovación de votos de hace un par de meses. Pero sí recuerda que hay una mujer que lo ama y lo aprecia siempre, algo que expresó en la boda. "Se inclinó y me susurró al oído: 'Gracias por quedarte'", dijo Lisa entre lágrimas.

