Ganó 100.000 dolares en la lotería. Lo que hizo con el dinero te emocionará

Como si se tratará de un milagro de Navidad, una iglesia de Boston en Estados Unidos recibió de forma anónima un billete de lotería ganador de 100 mil dólares para que usaran el dinero para cuidar a los más desfavorecidos. Liopardo | Liopardo La información indica que el boleto fue comprado a pocas manzanas de la iglesia y el dueño quiso permanecer en absoluto anonimato, ha asegurado Tom Conway, el cura de esta iglesia de Boston. “Esto ha sido como un regalo de Navidad, es muy emotivo y generoso”, comentó en una entrevista para la ABC . La iglesia es el hogar de 28 frailes franciscanos y se financia de manera particular. Cuenta Conway que, al recibir el dinero, pagaron los impuestos respectivos y los 70 mil dólares que sobraron los gastaron en comida y actividades para caridad en esta Navidad. Liopardo | Liopardo “Estas cosas no se enseñan en seminario. El donante no pidió nada a cambio, solo dijo que deseaba entregármelo personalmente", explicaba un emocionado Conway Gracias a este donativo, 500 familias tendrán todo lo necesario para comer esta Navidad y a los niños no les faltaran regalos.