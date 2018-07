Gana el título de mejor profesor del año al cuidar de los hijos de una alumna

La imagen de un profesor de la Universidad de Louisville cuidando de los niños de una madre soltera -y alumna suya- que presentaba el examen final de su asignatura está siendo alabada en Internet. Mónica Romero, de 28 años y madre de dos niños, tenía que presentar el examen final de historia militar en la Universidad de Louisville como parte de su licenciatura y no tuvo más remedio que presentarse con sus hijos al enterarse de que su niñera le había fallado a última hora. La fotografía que tantos corazones ha derretido en Internet muestra el momento en que su profesor, Daniel Krebs, salió del examen para sentarse a jugar junto a los pequeños que habían empezado a jugar con alboroto. Una amiga y compañera de clase de Mónica, Victoria Henry, fue la que capturó la escena en una fotografía que después compartió en su perfil de Facebook, donde cientos de personas reaccionaron a tan noble gesto. Liopardo | Liopardo La joven madre contó a Buzzfeed que se habían trasladado este verano desde Corea del Sur, donde había servido al Ejército, hasta Kentucky y ahora estaba asistiendo a la universidad para terminar su licenciatura y convertirse en una oficial del Ejército. Romero lo tenía todo organizado para que en ese día sólo se tuviese que preocupar por hacer el examen, sin embargo, su niñera le falló, por lo que tuvo que llevarse a sus hijos consigo. "Sentí mucha ansiedad por este tema porque sabía que no iban a quedarse tranquilos", dijo. Y no lo hicieron. Uno de los pequeños quiso llamar la atención de su madre, cuando el profesor le dijo a Mónica: "Ve a hacer el examen. Yo me encargo de esto". FUENTE: Europa Press