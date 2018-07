Estos juguetes viejos con miembros donados educan a los niños sobre los transplantes de órganos

La organización japonesa Second Life Toys ha llevado a cabo una iniciativa para concienciar a los más pequeños de la importancia de donar órganos. La curiosa campaña consiste en transplantar miembros a juguetes rotos. Tú también puedes participar donando viejos peluches que ya no necesites. En la web de Second Life Toys puedes encontrar toda la información sobre esta tierna idea. Si participas luego recibieras una carta del peluche transplantado agradeciéndote tu gesto. En Japón hay cerca de 14 mil personas en lista de espera y tan solo 300 consiguen ser transplantados.

