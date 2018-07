Este perro salva a una niña de 4 años de un coma diabético

Hero no es un perro labrador cualquiera, su nombre no podría haber sido más acertado, y es que este perrito está entrenado para detectar los niveles de azúcar en personas diabéticas, incluso si se encuentran a kilómetros de distancia. Liopardo | Liopardo Este pequeño héroe peludo es el encargado de mantener sana y salva a Sadie una niña de 4 años con Síndrome de Down y con diabetes tipo 1 detectado con tan sólo 3 meses. Mediante su olfato, Hero puede detectar los niveles de azúcar de la niña y en caso de que estén muy altos o muy bajos alertará a sus padres. Dependiendo de si es uno u otro, el perro levantará su pata derecha (altos) o izquierda (bajos). Liopardo | Liopardo Sin duda el mayor logro de Hero ocurrió en diciembre de 20015, mientras la pequeña Sadie se encontraba en la escuela y Hero que en ese momento estaba en casa, ¡a 8 kilómetros de distancia!, empezó a lloriquear y quejarse como nunca antes lo había hecho de forma que la madre supo que su hija estaba teniendo una caída de los niveles de azúcar. Liopardo | Liopardo Pero después de una llamada al centro escolar la profesora informó a la madre de que los niveles de la niña estaban bien. Sin embargo, en solo media hora descendieron de 122 a 82, poniendo en peligro de coma diabético a la niña. Pero gracias a Hero, todo quedo en un susto. ¿Increíble verdad? Liopardo | Liopardo