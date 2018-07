Este pequeño abraza por primera vez a una niña y su reacción te derretirá

Seguro a casi todos nos es imposible recordar nuestro primer abrazo, es normal, éramos muy pequeños. Sin embargo Will tendrá ese momento guardado para siempre después de que sus padres grabaran y colgaran en redes el video en el que abraza por primera vez a una amiga. https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=-apJ8hcLyIw La emoción y felicidad de Will después de cada abrazo es lo mejor que verás en mucho tiempo. Además cuando, cuatro abrazos después, ella le dice que no Will reacciona emocionándose igualmente. La inocencia y la felicidad de los niños es lo más puro que existe. Liopardo | Liopardo