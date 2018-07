Este niño abre el mejor regalo de su vida y su reacción no tiene precio

Solemos aprovechar estas fechas para pedir algún que otro capricho por reyes y Papá Noel. Sin embargo, además de los regalos materiales también están los sentimentales, como es el caso de este joven que jamás olvidará el regalo que sus padres le hicieron estas navidades. Este chico de 11 años se disponía a abrir uno de sus regalos sin tener la menor idea de que lo que había dentro le iba a cambiar su vida por completo. Su reacción al conocer la noticia es sorprendente, tanto que sus padres no dudaron en compartir ese momento en las redes. Lo que había dentro de la caja era una ecografía de su futur@ herman@, algo que a su familia le ha costado mucho conseguir. La historia que hay detrás de este acontecimiento explica la bonita reacción que tiene el niño cuando se entera de la noticia. Sus padres perdieron los gemelos que esperaban en junio de 2016, una noticia dura que no hizo posible que este niño cumpliera su ilusión por ser hermano mayor. Sin embargo, sus padres no se dieron por vencidos y han estado luchando durante 15 meses para traer al mundo a un miembro más de la familia. Después de tanto esfuerzo, quisieron anunciárselo a su hijo de una forma especial, por eso pensaron que entregárselo como un regalo de Navidad era la mejor opción.

Sus padres quisieron acompañar el vídeo con estas bonitas palabras: "Nuestra familia perdió gemelos en junio de 2016. Fue muy difícil para todos, pero especialmente para mi hijo, que no era capaz de comprender que esto pasara cuando quería ser hermano mayor a toda costa. Después de 15 meses intentándolo, finalmente nos quedamos embarazados de nuestro bebé. Se lo contamos envolviendo una imagen de la ecografía. Su reacción fue encantadora y más de lo que esperaba. No pude grabar más el final. Tuve que sentarme con él en el suelo y llorar juntos. Este bebé va a tener el mejor hermano mayor del mundo, y aunque haya una diferencia de edad de 11 años y medio, tengo el presentimiento de que serán los mejores amigos".