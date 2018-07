Este joven pone un anuncio para buscar amigos tras ser marginado. El motivo te descorazonará

Jordan Kosovich, un joven australiano de Perth de 19 años, ha puesto un anuncio en la web Gumtree en busca de amigos. Jordan tuvo que luchar en su juventud contra un cáncer que le hizo perderse gran parte de su infancia y le dejo sin vida social. Fue diagnosticado de leucemia a la edad de siete años y estuvo luchando contra la enfermedad durante cuatro más, según afirma él mismo a Daily Mail . Kosovich perdió dos años de colegio y estuvo aguantando una infernal quimioterapia durante el último curso de primaria. Cuando volvió a la escuela ha contado que le fue muy difícil encajar, ya que tenía sobrepeso y se había quedado sin pelo. Esto provoco las burlas y el rechazo de sus compañeros. Liopardo | Liopardo "Yo estaba muy débil para defenderme, el sobrepeso era debido al cáncer y además, soy un chico muy tímido y tranquilo, lo que me convirtió en un blanco perfecto", explicó Jordan. "La escuela secundaria fue 100 veces peor. Me intimidaron físicamente, así como verbalmente, y se me machacó en Facebook, tanto que hasta el año pasado he tenido miedo de utilizarlo", añadió en sus declaraciones a Daily Mail. "Me cambié de escuela pero todo empezó de nuevo cuando se dieron cuenta de que no tenía amigos. Nadie me dio una oportunidad", comentó. Jordan hizo un curso de formación profesional y ahora trabaja en un centro deportivo. Asegura que tiene amigos de trabajo, pero que no son de su círculo más íntimo, por lo que los ve fuera del trabajo de vez en cuando. Ahora está intentando hacer algo para cambiar su vida, y una de las cosas que pensó hacer fue la de poner un anuncio en busca de amigos. "Estoy intentando todo para darle la vuelta a mi vida. Quería sentirme como un chico de 19 años por una vez y hacer cosas normales que se hacen a mi edad. Pensé que publicar un anuncio sería una locura, pero está funcionando".