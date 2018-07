Este hombre sin techo duerme a la puerta de un refugio y el motivo te destrozará

Eran las 7 de la mañana del 18 de agosto cuando un trabajador del Dekalb County Animal Services se encontró con un hombre sin hogar durmiendo en las puertas del refugio de animales. Lo primero que hizo después de asegurarse de que estaba bien fue preguntarle qué hacía allí. Al parecer, el hombre, que no tiene hogar, puso rumbo al refugio con todas las monedas que había recolectado durante los últimos días con la esperanza de que su perra, desaparecida hacía dos semanas, estuviera allí. Pero cuando llegó, el centro ya había cerrado. El refugio estaba en proceso de traslado de sede y el trabajador de Dekalb le dijo al hombre que tendría que desplazarse a la nueva ubicación para comprobar que su perro se encontraba allí. Y como no tenía más dinero par desplazarse, le dio dinero para que cogiera el tren y le dio indicaciones sobre cómo llegar hasta allí. La historia no pudo terminar mejor. El hombre sin hogar llegó al refugio y tuvo la enorme suerte de que su perra se encontraba allí. El reencuentro entre perro y dueño fue grabado en vídeo y compartido en la página de Facebook de una colaboradora del refugio y la estampa no pudo ser más emotiva.

Un hombre sin hogar duerme en las puertas de un refugio con la esperanza de encontrar a su mascota "Se podía ver la alegría en su rostro cuando se reunieron, fue maravilloso, la alegría de los dos era palpable y levantó el espíritu a todo el mundo. El amor es el amor, no importa de quien venga", dijo Karen Hirsch, portavoz del refugio, a The Dodo . El refugio se encargó de proporcionar agua y alimento para el animal y de ofrecer su ayuda para cuando lo necesitase en un futuro.