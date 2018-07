Este hombre flipa al enterarse de que va a ser abuelo

Alexa Goolsby y su pareja decidieron sorprender a los padres de ella -y futuros abuelos- dándoles la buena noticia mientras se divertían en una noche de juegos en familiaLa idea del juego, cuenta Alexa en YouTube, la sacaron del Show de Jimmy Fallon y consiste en intentar adivinar lo que la otra persona está diciendo mientras se escucha música a todo volumen por unos auriculares. El padre de Alexa tiene que adivinar la frase "You're going to be grandparents" y la reacción tras un minuto de intentos es impagable.

FUENTE: Europa Press