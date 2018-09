Este hombre se entera de que va a ser padre y su reacción es realmente emocionante

Convertirse en padre requiere muchas responsabilidades, pero también supone un gran satisfacción cuando comparten pequeños momentos con el que ya es su hijo o hija. La reacción de los que van a ser padres puede ser muy distinta según cada persona, sin embargo, recibir la noticia de que están a punto de unirse al clan de padres suele ser bastante emocionante.

Esta mujer decidió sorprender a su pareja con algo sencillo pero que provocó la mejor de las reacciones. Con una caja, tres globos y uno de ellos con la frase: "Hi Daddy, I can't wait to meet you!" ("¡Hola papá, no puedo esperar para conocerte!") fue suficiente. La respuesta del muchacho ha emocionado a un gran número de usuarios de Internet, aunque no todos opinan lo mismo. El vídeo fue publicado tanto en YouTube como en Reddit. Mientras que los de YouTube publicaban comentarios afectuosos para los padres, los usuarios de Reddit pensaron que la respuesta del padre fue muy exagerada: "Vídeos como este confirman que no quiero ser padre, porque no hay forma de reaccionar de esa manera".

¿Tú qué opinas? ¿Te emociona la reacción de este futuro padre o te parece fuera de lugar?