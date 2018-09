Este gatito perdió sus dos orejas y una voluntaria tiene un plan para recuperar su confianza

No todos los animales tienen la suerte de tener un hogar o un lugar donde vivir a salvo. Por desgracia, hay algunos que tienen que sobrevivir en la calle. Es el caso de Karma, un gatito de apenas 3 meses que cuando llegó al refugio Humane Society Silicon Valley no tenía sus dos orejas ni su cola. No está claro si las perdió a manos de otro gato, de una infección o si fue un humano, pero lo que sí queda claro es que cuando llegó al refugio no confiaba en nadie.

Karma, el gato sin orejas | Humane Society Silicon Valley

Karma, el gato sin orejas | Humane Society Silicon Valley

"Sus heridas estaban mayormente cerradas pero, como es de esperar, tenía mucho miedo de todo, especialmente de los humanos", dijo Michelle Nicholson, publicista del refugio, a Love Meow. Esta asociación consiguió a Karma un hogar temporal donde alguien pudiese recuperar su confianza y darle los cuidados necesarios. Fue Carla Berti, voluntaria del refugio, la que tuvo una maravillosa idea para que el gatito se sintiera mejor: necesitaba tener unas orejas nuevas.

Karma, el gato sin orejas | Humane Society Silicon Valley

"Mi amiga dijo que Karma necesitaba nuevas orejas, así que le hice unas orejas rosas de lana", dijo Carla. Durante unos días se esmeró en completar el proyecto. Además, le hizo un pequeño juguete con forma de ratón y una cama. "Con el tiempo y mucho amor, comenzó a mostrar su personalidad. Le encantan los juguetes y su mamá temporal. Incluso se lleva bien con otros gatos y perros de la casa".

Karma, el gato sin orejas | Humane Society Silicon Valley

Karma, el gato sin orejas | Humane Society Silicon Valley

Tras unas semanas de cuidado, Karma encontró su hogar definitivo junto a una joven y su gato. Los tres ahora viven felizmente.