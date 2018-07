Este camarero recibió una propina sorpresa de 500 dólares. El motivo te emocionará

Simmons estaba haciendo la compra en un supermercado cuando vio a una anciana que no podía pagar su compra. Él decidió hacerse cargo, insistió en pagar los 17 dólares que costaba la compra y siguió con su vida feliz de haber hecho algo bueno por alguien, aunque fuese una desconocida. Liopardo | Liopardo La gran sorpresa llegó al día siguiente cuando en su trabajo –de camarero- recibió una propina de 500 dólares por una cuenta de 37 centavos. Junto a la propina había una nota. Se trataba de la agradecida hija de la anciana. Liopardo | Liopardo “En uno de los días más deprimentes del año...hiciste que el día fuera maravilloso para ella. Usted se empeñó en pagar –la compra- y le dijo que era una mujer muy hermosa. No he visto sonreír tanto a esa mujer desde que mi padre murió”. Era el tercer aniversario de la muerte del marido de la anciana.