Este bebé rebelde pasa de su madre y sube el volumen de su canción favorita

Estos padres de Utah graban a su hijo adueñándose de la radio del coche. Mientras está en el asiento del conductor, empieza a cambiar las canciones hasta que encuentra la que más le gusta. Una vez la tiene empieza a bailarla, pero siempre hay alguien que te arruina la fiesta y esta vez es su madre que le intenta bajar la música. Pero el niño no se achanta y vuelve a subir el volumen para seguir siendo el rey de la pista. Lo sorprendente es que es un bebé y que la canción que escoge es Time of our lives de Pitbull y Ne-Yo. Ya desde pequeño apuntando maneras de que le va a gustar la fiesta, pero mucho... Aquí puedes ver el vídeo:

