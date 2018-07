Este anciano de 94 años construye una piscina en su jardín para los niños de su vecindario por este triste motivo

Cuando el cáncer se llevó a la esposa de Keith Davison el año pasado, el juez retirado de 94 años no soportaba el silencio que había en la casa. No estaba acostumbrado a que no hubiera ningún ruido y se sentía muy solo. El anciano necesitaba tener bullicio en casa y por ello, se aventuró a construir una piscina en su jardín en Morris, Minesota, para compartirla con todos los niños del vecindario. Ahora ellos se han convertido en su familia. La piscina es bastante grande: mide 4,9 metros de ancho y 9,8 metros de largo. Al principio, los vecinos pensaban que Davison estaba bromeando cuando les dijo que podían utilizar su piscina, pero nada más lejos de la realidad. Ahora el jardín del anciano siempre está lleno de niños que juegan y se divierten durante todo el día.

Davison nunca está solo y los niños le han contagiado la vitalidad y la alegría que tanto necesitaba.