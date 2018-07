Esta mujer iba a ser desalojada, pero no podrás creer quién la salvó

En 2014, una joven madre llamada Natalie Koltes estaba a punto de ser desalojada de su casa en Las Vegas en la que había vivido tres años. Estaba haciendo todo lo posible para sobrevivir, pero ya no podía pagar el alquiler y lo peor iba a suceder. Liopardo | Liopardo Cuando parecía que estaba a punto de ser desahuciada pasó algo inesperado que lo solucionó todo. La hija de Natalie, Ariel, veía a su preocupada madre no sabiendo como iban a vivir y si acabarían en la calle. Un día, Ariel decidió hacer algo inesperad sin decirle nada a Natalie. Le llevó una carta al cartero y la envió al canal FOX5 con la esperanza que alguien acudiera a su ayuda. Liopardo | Liopardo “Por favor ayúdenos con el alquiler para que mi mamá pueda concentrarse en mejorar”. Liopardo | Liopardo “Quiero que ella sepa que alguien está allí para nosotros”. Liopardo | Liopardo Natalie no tenía ni idea de qué esperar cuando un equipo de noticias apareció en la puerta de su casa para contarle sobre la carta de su hija.

Les pagaron dos meses de renta y además les dieron una tarjeta regalo para que la niña pudiera comprar todo lo que necesitara para la escuela. Liopardo | Liopardo