Esta mujer es experta haciendo tatuajes que nadie puede ver. La razón te emocionará

Los pacientes que han sufrido quemaduras graves tienen que pasar un largo tratamiento, pero una vez curados les espera algo igual de difícil, aprender a convivir con las cicatrices. Hay veces que una pequeña cicatriz en la mano o en otra parte del cuerpo se puede esconder pero en la cara hasta los defectos más pequeños son muy visibles. Liopardo | Liopardo Basma Hameed decidió abrir en 2011 en Toronto una clínica de corrección post-quemadura. La tatuadora llegó a este campo, el de la micropigmentación, luego de sufrir ella misma un accidente en su niñez. Cuando tenía apenas dos años, ella misma sufrió una quemadura con aceite. Lo que a otros mortifica, a ella la hizo fuerte, le dio entereza y un camino en la vida: ayudar a los demás. Entendió en su mismísima piel que las operaciones no lo resuelven todo, que la respuesta no está solamente en la cirugía plástica o en los tratamientos con laser. Que una persona necesita, para sentirse bien, que no lleva su herida al descubierto. Liopardo | Liopardo En su momento le dijeron a la pequeña Basma que nada más podía hacerse, pero ella no negó a rendirse. Creció y descubrió el tatuaje cosmético, lo analizó y buscó perfeccionarse en él. Si el tatuaje podía, por ejemplo, reemplazar una ceja, ¿Por qué no también otras partes del cuerpo? Liopardo | Liopardo Experimento con su propia cara y el resultado cumplió plenamente con sus expectativas, y en la actualidad la cicatriz en su hermosa cara es casi imperceptible. Liopardo | Liopardo Primero abrió su clínica de toronto y recientemente ha abierto una segunda clínica en Chicago. Ahora ella ayuda a sus pacientes a deshacerse de los defectos desagradables de la piel. Liopardo | Liopardo "He pasado por muchas cosas a causa de mis problemas. Y sé que no estoy sola. Muchas personas pasan por este camino difícil. Quiero pagar con buena moneda por la oportunidad que me dio el destino de recuperar mi rostro. Y me esfuerzo por ayudar, a tantas personas como sea posible", ha asegurado Basma. Liopardo | Liopardo