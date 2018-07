Esta carta de una madre a su hija con lo que NO debe hacer en la vida se ha hecho viral

"A mi hija" es el título que encabeza la carta que una madre hizo pública en Facebook recientemente y que se ha hecho viral. En ella, una serie de recomendaciones y consejos de lo que no debería hacer en la vida. Toni Hammer, madre y bloguera de Portland es la autora de la carta que está inspirando a miles de personas en todo el mundo. Su mensaje, aunque dirigido a su hija de 5 años, está escrito en un lenguaje válido para ser entendido de manera universal con el que todo el mundo se pueda sentir identificado. Toni decidió escribir la carta porque su hija estaba a punto de empezar el colegio este año y no quería que tuviera la misma experiencia que ella cuando era pequeña: "Sé que no pasará mucho tiempo antes de que alguien intente hacerle sentir menos que cualquier otra persona y quiero que se enfrente con más confianza de la que yo tenía a su edad", dijo a Huffington Post.

La carta dice así: No te disculpes cuando te tropieces con alguien. No digas "siento ser una carga". No eres una carga. Eres una persona con pensamientos y sentimientos que merece respeto. No pienses en por qué no puedes salir con un tipo con el que no quieres salir. No le debes a nadie una explicación. Un simple no gracias" debe ser aceptable. Esta carta de una madre a su hija de lo que NO debe hacer en la vida se ha hecho viral. No pienses de más cuando estás comiendo delante de la gente. Si tienes hambre, come y come lo que quieras. Si quieres pizza, no te pidas una ensalada sólo porque hay otras personas alrededor. Pide la maldita pizza. No te dejes el pelo largo para hacer feliz a otra persona. No te pongas un vestido si no quieres. No te quedes en casa porque no tienes a nadie con quien salir. Llévate a ti misma. Ten experiencias por ti misma y para ti misma. No contengas las lágrimas. Llorar significa que estás sintiendo algo que necesitas sacar. No es una debilidad. Es ser humano. No sonrías porque alguien te dijo que lo hicieras. No tengas miedo de reírte de tus propias bromas. No digas "sí" para ser cortés. Di "no" porque es tu vida. No escondas tus opiniones. Habla y habla en voz alta. Tú tienes que ser escuchada. No te disculpes por ser quien eres. Sé valiente, audaz y hermosa. No te disculpes.