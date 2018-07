Escucha a su madre decirle 'te quiero' por primera vez en su vida y se pone a llorar de la emoción

babymotherok | Liopardo

La preciosa hija de Christy Keane nació en agosto de 2017 con una sordera profunda. Los padres de Charlotte decidieron buscar una solución y no han parado hasta que han conseguido un audífono que funcione para su hija. Quisieron grabar y compartir con todo el mundo el momento en que Charlotte escucha a su madre por primera vez. La pequeña bebe no consigue contener la emoción y las lágrimas cuando su madre le dice 'te quiero' por primera vez. "Hoy tuvimos nuestro momento milagroso por el que he estado rezando, cuando le pusimos a Char su audífono. No creímos que fuera a oír nada, así que esto fue más increíble de lo que puedo expresar. Su camino hacia los implantes y desarrollar el lenguaje ha comenzado de forma increíble", escribió Christy Keane en Instagram.

