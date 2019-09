Todo comenzó cuando Melissa Blake decidió compartir un tuit con un contundente mensaje: "Durante la última ronda de trolls, la gente dice que deberían prohibirme subir fotos mías porque soy demasiado fea. Por eso me gustaría conmemorar este ocasión con estos 3 selfies..."

Con este simple gesto, esta bloguera de 38 años de Illinois (Estados Unidos) dio una tremenda lección a sus 'haters'. Y rápidamente su contestación se volvió viral emocionando a miles de personas. Ha alcanzado más de 17.000 retuits y más de 220.000 'me gustas'.

Blake, aunque abrumada por la repentina atención está encantada de que su mensaje haya tenido tanta difusión en muy poco tiempo ha triplicado sus seguidores y ha recibido muchos mensajes de apoyo e incluso ya le han llamado de varios medios americanos para realizarle entrevistas, aunque ella no pierde el sentido del humor y está aprovechando esta oportunidad mediática para promocionar su blog 'So About what i said' donde plasma sus reflexiones sobre relaciones, discapacidad, estilo de vida y cultura pop.

