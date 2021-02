Una enfermera comparte el regalo que lo hizo una anciana de 80 años tras pincharle la vacuna

Cada pequeña historia positiva, cada pequeño detalle lleno de esperanza y amor suma en estos tiempos tan extraños que nos ha tocado vivir.

En medio de la pandemia del Covid y las vacunaciones una enfermera canaria llamada Patricia Brito Rodríguez se ha vuelto viral en Twitter.

La sanitaria ha compartido en su perfil de Twitter el tierno mensaje que le había dejado una anciana que atendió en Urgencias: "Hoy una señora de 80 años tras pincharla me ha dado esto". Pincha en el vídeo para ver el mensaje que recibió de esta anciana y que todos están aplaudiendo.

"Esta pandemia ha sacado lo mejor de los mejores y lo peor de los peores", "Si a mi me ha emocionado, me puedo imaginar cómo te has sentido tú. Gracias por tanto esfuerzo" o "No hay forma de leer esto tan hermoso sin que se inunden los ojos", son algunos de las geniales respuestas que Patricia ha recibido en su tuit.

VER MÁS: Las primeras palabras de este paciente arrasan