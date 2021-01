Encuentra un globo que fue lanzado a 1000 kilometros con una carta a Papa Noel y decide cumplir sus deseos

Alvin Bamburg, un cazador que reside en la ciudad de Coushatta (estado de Luisiana), encontró un globo el 2 de enero con los deseos de Año Nuevo de una niña de cuatro años y decidió cumplirlos.

Alving decidió compartir la foto en Facebook con la intención de encontrar a la autora de la carta. "Me encantaría saber cuándo fue lanzado. Parece que viajó más de 1.000 kilómetros", escribió el cazador.

Las redes sociales hicieron su magia y después de que muchas personas compartieran la publicación encontraron a la niña. "Caramelos, una pelota de Spider-Man, una muñeca de Frozen, un cachorro y un My Little Pony", había pedido Luna en su carta.

El globo había sido lanzado el 1 de dicembre desde Kansas cuando Leticia Flores-González ayudó a sus hijas gemelas, Luna y Gianella, ambas de cuatro años, a escribir sus peticiones de Navidad a Papa Noel. Dos globos rojos con forma de estrellas fueron lanzados al aire ese día pero sólo uno ha sido encontrado.

"Gracias a todos los que ayudasteis", escribió el cazador en su post. "Vamos a trabajar con la madre para encontrar la mejor manera de cumplir los deseos de sus hijas", dijo Alvin que ya está trabajando en la forma de hacerles llegar a las pequeñas sus regalos.

Por su parte la madre de las pequeñas contesto a la publicación de Alving con un emotivo mensaje "No pueden imaginar lo agradecida y bendecida que me siento. Nunca me imaginé que alguien encontraría la carta de Papá Noel de mis gemelas. He hablado con mis pequeñas estos días y saben que Papá Noel dejó caer el globo de Luna, pero que un elfo llamado Alvin lo encontró".