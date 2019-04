Recurre a twitter para buscar a la niña que la cuidó en un orfanato y termina encontrándola

"La traductora que acompañaba a mis padres habló con ella y les explicó que esta niña cuidaba de mí en el orfanato. Al yo tener 11 meses y ella 5 años, ella era de las “mayores” y por eso tenía que cuidar de mí (ayudarme a comer, lavarme, vestirme, etc.) como una hermana mayor", ha escrito Sara en Twitter, seguido de un hilo en el que explica la conmovedora historia que la ha llevado a esta incansable búsqueda.

En pocas horas la historia se volvió viral en Twitter, en otras plataformas sociales y en medios de comunicación para conseguir el objetivo: encontrar a la niña que fue adoptada por una pareja que residía en Madrid y que ahora tiene entre 21 y 23 años.

"Creo que no entendéis la carga emocional que supondría para mí encontrar a esta chica. Es literalmente lo único que tengo y que sé de mi pasado, antes de que mis padres me adoptaran. No sé nada de mis padres biológicos ni de ningún pariente. Por favor, ayudadme a encontrarla", son las palabras de llamada a la colaboración ciudadana.

Por suerte esta increíble historia tiene un final feliz y Sara pudo reunirse con Alejandra, la niña que cuidaba de ella en aquel orfanato chino.

Una preciosa historia que demuestra que las redes sociales a veces también pueden servir para cosas positivas.