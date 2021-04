El emocionante gesto de un peluquero de Elche con su compañero con cáncer que te hará llorar

Una de esas emotivas historias de solidaridad, compañerismo y amistad está conquistando a todos en redes sociales. Neftalí es un barbero de Elche que trabaja en la prestigiosa Lords and Barbers, una peluquería y barbería muy conocida en la ciudad que cuenta con numerosos seguidores en redes sociales.

Recientemente Neftali fue diagnosticado con cáncer y como sufrió la caída de su cabello a causa de la quimioterapia que estaba recibiendo para tratar su linfoma decidió que lo mejor era raparse la cabeza entera.

Instaló una cámara para capturar el momento en que se despedía de su cabello pero justo después de terminar su trabajo, Joel Ortega González giró su maquinilla hacia él y la deslizó por su propia cabeza, afeitándose también su cabello en solidaridad con su amigo.

El clip fue compartido por el hombre en TikTok, donde ya ha acumulado más de 9,4 millones de reproducciones.

"'No estás solo', esas fueron las palabras de mi gran amigo y compañero de trabajo, acto seguido, se rapó la cabeza diciéndome que hasta que no me volviera a crecer iba a seguir rapándose conmigo”, explicó Neftalí en su cuenta de Instagram.

"Para quienes no lo conocen Joel no es sólo un compañero de trabajo, para mí es un hermano. Te quiero bro", añadió Neftalí en su mensaje, dejando claro la profunda relación de amistad que los une.

Además, la cuenta de Lords and Barbers en Facebook compartió otro vídeo en el que se que el resto del equipo también se corta el pelo.

"Queremos recorrer este camino contigo, juntos como siempre hemos estado. Queremos demostrarte lo que es la verdadera amistad, porque todos somos uno. Por los momentos que hemos pasado y los que nos quedan por vivir. Lo que la barbería une, que nadie lo separe jamás", fue el cariñoso mensaje que publicaron.

