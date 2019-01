La emoción de una abuela al recibir el regalo de Reyes que llevaba 71 años esperando

La abuela del usuario de Twitter @ismareey siempre quiso un regalo por Reyes cuando era pequeña pero nunca lo consiguió. Su sueño era tener una Mariquita Pérez, la popular muñeca que enamoró a millones de niñas desde los años 40 hasta mediados de los 70 en España.

Estas navidades por fin sus familiares han hecho realidad su sueño regalándole por sorpresa el día de Reyes Magos una de esas muñecas. La cara de felicidad cuando abre el regalo es impagable.

En el vídeo vemos cómo la abuela se sorprende primero del tamaño del regalo que ha recibido. "Esto pesa poco, ¿eh?".

"Oh, madre mía. Oh, oh. Madre de dios. Ha tardado 71 años pero ha venido", exclama la abuela con felicidad al ver la muñeca.

