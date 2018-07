El poema de un niño con Asperger que está conquistando Facebook

Un niño de 10 años llamado Benjamin tuvo que escribir un poema para el colegio con el título de ‘I Am’ (Yo Soy). La profesora le daba las dos primeras palabras de cada verso y él tenía que completarlos. El poema de Benjamin se volvió viral después de que fuera compartido en el Facebook de la National Autism Association de Estados Unidos con sede en Rhode Island. Benjamin en el síndrome de Asperger, un conjunto de características mentales y conductuales que forma parte de los trastornos del espectro autista. En torno al 1% de la población mundial padece algún tipo de TEA (Trastorno del Aspectro Autístico). En el poema Benjamin dice que es raro, que escucha voces en el aire y que se siente triste en un emocional retrato de lo que se es ser asperger.

El poema traducido al español dice así: "Soy raro, Soy nuevo. Me pregunto si tu también lo eres Oigo voces en el aire Veo que tú no y eso no es justo Yo no quiero sentirme triste Soy raro, Soy nuevo. Pretendo que tú también lo seas Me siento como un niño en el espacio exterior Toco las estrellas y me siento fuera de lugar Me preocupa lo que puedan pensar los demás Lloro cuando la gente se ríe, hace que me encoja Soy raro, Soy nuevo. Ahora entiendo que tú también lo eres Yo digo: "me siento como un náufrago" Sueño con el día en que eso esté bien Trato de encajar Espero algún día hacerlo Soy raro, Soy nuevo."