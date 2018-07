El momento en que un padre prácticamente ciego ve por primera vez a su mujer y su hijo

La vista es un regalo que la mayoría de nosotros damos por supuesto y no sabemos apreciar. Imagínate no poder ver lo que pasa a tu alrededor y más importante aun los que están a tu alrededor. Esto es lo que le ha pasado a este padre que no ha podido ver nunca a su mujer y su hijo recién nacido.Gene es un hombre de Denver que hace 16 años fue diagnosticado con la enfermedad de Stargardt, la forma hereditaria más común de degeneración macular juvenil. Por culpa de esta enfermedad Gene fue perdiendo poco a poco claridad de visión hasta quedar prácticamente ciego y sin capacidad de reconocer los objetos o personas que tenía enfrente. Cuando conocía a Joy, el amor de su vida, Gene ya casi no tenía vista y cuando nació su primer hijo, Lincoln, no pudo verlo. Pero todo esto cambió gracias a The Rachael Ray Show, un show de televisión estadounidense al que acudieron Joy y Gene en una visita que cambiará sus vidas para siempre.Allí Gene probó unas gafas especiales desarrolladas por Esight que le permiten ver con claridad lo que antes eran manchas borrosas que no distinguía. Todo el mundo se echa a llorar cuando Gene ve por primera vez y sólo acierta a decir “Es muy guapa”. Al final la presentadora anuncia que la empresa Esight le iba a regalar las gafas a Gene.