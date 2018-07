El gesto de un profesor con una alumna reabre el debate de la conciliación y se vuelve viral

Una chica en la universidad de Acapulco asistió a clase de derecho con su bebe. Este no paraba de llorar mientras el profesor daba la clase. No hay nada que moleste más a los maestros que el ruido mientras dan la clase. Pero este reacciono de forma diferente, decidió cogerlo para que su alumna pudiese tomar apuntes tranquila. Le hicieron una foto y se volvió viral. Liopardo | Liopardo Moises Reyes Sandoval, catedrático de derecho, publicó en su muro de Facebook lo siguiente respecto al tema: "Tengo una alumna que no ha desertado de la escuela a pesar de sus distintos roles, por eso decidí cargar a su hijo, sin interrumpir la clase para que tomara apuntes". Además comenta que las notas de la chica suelen ser excelentes. Un ejemplo de profesor en el que muchos deberían reflejarse. Alguien que entiende las circunstancias de sus alumnos y además ama su trabajo.

5783ae35429fe_620x0 | Liopardo