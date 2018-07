El gesto de esta cajera que hizo feliz a un chico con parálisis cerebral

paralisiscerebral | Liopardo

Shaeleane, una cajera de un supermercado WinCo de Temecula, California, hizo feliz a un chico con parálisis cerebral al dejarle ayudarle a pasar los productos que estaba comprando con su madre por el escáner de precios. Andy y su madre fueron al establecimiento a comprar una serie de productos básicos, y cuando llegaron a la caja, Shaeleane le ofreció pasar los productos bajo el escáner. La alegría del chico fue inmensa, al igual que su sonrisa. Jeanie, madre de Andy, no dudó en grabar al feliz chico cómo pasaba por el escáner todos los productos. No quiso perderse un solo instante de la felicidad que suponía ese pequeño gesto para Andy. Cuando llegó a casa, Jeanie subió en su cuenta de instagram el vídeo del momento. Esto dice el texto que le acompaña: "Quiero agradecerle sinceramente a esta amable cajera de WinCo de Temecula. Mi hijo tiene parálisis cerebral y hay días que son un reto. Hoy sin embargo, estuvo con su sonrisa contagiosa en la tienda y parecía haber llamado la atención de estas maravillosa cajera. Tanto, que me preguntó si le gustaría (a Andy) pasar la compra por el escáner. Eso no solo hizo mi día, sino que él estaba tan contento que cuando llegó a casa se lo contó todo a sus hermanos. ¡Aún sigue sonriendo! ¡Gracias por su amabilidad y sobre todo por su amor! ¡Feliz año nuevo!"

