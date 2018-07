El gesto amable de un estudiante sosteniendo a un hombre sordo y con parálisis cerebral en el autobús

Godfrey Cuotto, es estudiante de la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario (Canadá) e internet le está calificando de héroe por sostener la mano de Robert, un hombre sordo y con parálisis cerebral que viajaba con él en el autobús. Godfrey y Robert no se conocían de nada, así como tampoco los conocía el usuario que subió una fotografía del momento en que ambos hombres sostienen sus manos y que compartió en el perfil de Facebook 'Only in Hamilton'. "Me gustaría dar las gracias a la persona que está al lado del caballero con necesidades especiales, al que se le permitió sostener su mano y encontrar consuelo en un autobús lleno de gente. Este tipo de cosas son las que hacen mi día". Cuando Godfrey Cuotto, de 21 años de edad, se dirigía a su casa en un autobús abarrotado de gente, un hombre (llamado Robert) pidió un apretón de manos. Al principio el joven pensó que se trataba de una broma. "Pensé que me estaba vacilando al principio, pero después supe que sólo quería consuelo así que seguí sosteniéndole la mano", dijo. FUENTES: Europa Press