El gato Opie salta para recibir una bala y salva a su dueño de 3 años

Un suceso impresionante ocurrió en casa de, en York. Aquella mañana, Sipe escuchó un ruido que parecía ser un disparo, y lo primero que hizo fue ir a comprobar que su hijo se encontraba bien. Cuando se acercó a la habitación, se cercioró de que, efectivamente, el niño parecía dormido, así que se tranquilizó. Pero, al darse la vuelta, se dio cuenta de que su gatoestaba tirado en el suelo, y parecía herido: le habían disparado. Al parecer, la bala había entrado por la ventana, atravesado el sofá y, finalmente, impactado en Opie. "Laentró por la parte superior del cuello, y salió por la espalda, cerca de las costillas", afirmó Sipe. Pero ahí no termina la historia. Después, la bala rebotó y llegó a parar a una almohada que se encontraba a sólo unos centímetros de donde se encontraba el hijo de Angelica, Daemire. "Podría haber sido mi hijo en vez del gato", dijo Sipe rompiendo a llorar. Liopardo | Liopardo A pesar de todo, Opie parece recuperarse, tras haber sido sometido a cirugía y tener importantes daños musculares. Lo que está claro es que Sipe no se deshará de él y que, como dice la leyenda, un gato tiene. Quién sabe si el gato no fue capaz de saltar, para recibir la bala y salvar a Daemire.